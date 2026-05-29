「ハリー・ポッターと賢者の石」の超レアな初版が、約30年間屋根裏にしまわれたままの状態で見つかり、オークションで1万7000ポンド（約360万円）という記録的な価格で落札された。 【写真】テレビ版「ハリー・ポッター」でハリーを演じたドミニク・マクラフリン この本は1997年にわずか4.99ポンド（約1000円）で販売されたペーパーバック版で、元書評家カトリーナ・