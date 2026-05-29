ドジャース大谷翔平投手（３１）の悲願のサイ・ヤング賞に暗雲だ。ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」でホスト役を務める元ＭＬＢ捕手のＡＪピアジンスキー氏は、２８日（日本時間２９日）の同番組で「彼がサイ・ヤング賞を受賞するとは、まだ思っていない。今年のナ・リーグは競争が激しすぎる。彼が十分なイニングを投げられるとは思えない」と悲観的な見解を示した。大谷はここまで９試合５５イニングで防御率０・