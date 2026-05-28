お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が28日までに公式インスタグラムのストーリーズを更新。フォロワー数96万人を超える自身のX（旧ツイッター）アカウントを「凍結させてください」と異例の呼びかけをした。藤森は「Xアカウントが乗っ取られて一カ月ほど経ちますが、未だにサポートセンターから何の対応もありません」と報告。現在、藤森のアカウント名は「Global Stock Market News」に変更され、英文で株