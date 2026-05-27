今期、放送が始まるやいなやネット上で大きな話題を呼んでいる月10ドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）。◆ブレイク俳優1位に輝いた野呂佳代の存在感主演の黒木華さん（36）が見せる圧倒的な安定感はさることながら、現在、視聴者の視線を釘付けにしているのが共演の野呂佳代さん（42）の存在です。かつては“AKB48グループきってのコメディエンヌ”として、バラエティ番組で体を張った笑いを届けていた彼女ですが、現在、