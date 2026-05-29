イギリスで季節外れの暑さが続く中、水難事故が相次いでいます。【映像】季節外れの暑さが続くロンドンの様子冷たい水に急に入ることで起こる“冷水ショック”の影響が指摘されています。イギリスでは今週に入り気温が急上昇し、26日にはロンドンで5月の最高気温となる35.1℃を観測しました。ロンドンでは28日の予想最高気温も32℃となっています。立田祥久リポート「汗ばむ陽気のなか、ロンドンの公園では池で泳いでいる人