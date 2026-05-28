覆面ホラー作家・雨穴さんのホラーミステリー小説『変な絵』の英訳版『Strange Pictures』が、イギリスで優れたミステリー小説に贈られる“ダガー賞”の翻訳小説部門に最終候補作として選出されたことが発表されました。英国推理作家協会（CWA）が主催するダガー賞は、1955年に創設された世界的にも権威あるミステリー文学賞として知られ、受賞すれば日本作品としては2025年に受賞した王谷晶さんの『ババヤガの夜』以来の快挙とな