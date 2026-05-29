YouTubeで未公開だったX JAPANの過去曲の映像が、バンドのオフィシャルチャンネルで順次公開されることが決定し、第1弾として1989年6月10日に行われた日比谷野外音楽堂のライブ映像の 「紅」 と 「X」 が公開となった。【動画】大・迫・力！X JAPAN「紅」「X」ライブ映像この映像は同年4月21日にアルバム『BLUE BLOOD』でメジャーデビューしたのちのライブ映像。バンドの爆発的なパフォーマンスでオーディエンスとの熱狂的な一