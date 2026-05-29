28日夕方、愛知県大口町の住宅でこの家に住む夫婦2人が死亡しているのが見つかり、警察が死亡した経緯を調べています。警察によりますと、28日午後5時45分過ぎ、大口町余野に住む男性の会社の関係者から「2日間無断欠勤が続いており、連絡が取れません」と交番に相談がありました。警察官が男性の家に駆け付け、掃き出し窓から中に入ったところ、寝室で男女2人の遺体を見つけました。その後、2人はこの家に住む会社員の60