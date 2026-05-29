「輪郭が見えてきたという感じの受け止めをしています」5月25日、日本テレビの定例会見が行われ、福田博之社長は新報道番組『追跡取材news LOG』（以下、『news LOG』）についてこう語った。日テレにとって24年ぶりとなる新しい報道番組としてスタートした『news LOG』。その新キャスターとして元NHKの和久田麻由子アナ（37）を迎え、鳴り物入りでスタートしたものの、視聴率は振るわず。初回の平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関