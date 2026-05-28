北海道旭川市の石狩川で2年前の5月、当時17歳の女子高生Aさん（留萌市在住）が水死体で見つかった事件で殺人など3つの罪に問われた旭川市の無職、内田梨瑚（23）の裁判員裁判（旭川地裁）は27日、一気に佳境に突入した。 〈画像〉「言ってることは全部ウソ」反社の人ともつきあいがあった内田被告の“スッピン”写真、内田被告と不倫した元刑事の写真、小西受刑囚の写真も 共犯として既に懲役23年の刑で服役中の小西優花