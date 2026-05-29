赤城乳業は、『大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）※ポケモンキャンペーンパッケージ』を6月1日より全国にて数量限定発売する。【写真】壮大で神秘的な世界観を演出！“ポケモンパッケージ”裏面画像『大人なガリガリ君もぎたてぶどう』は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特徴の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディーで、今年3月より発売中。ぶどう果