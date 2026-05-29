かつて大野と交際した女優は、ジャニーズから誓約書を書かされ、別れを告げた。彼女は芸能界を引退し、別の男性と結婚、子供をもうけた。それから10年。ラストライブの大野を支えるのは――。【画像】大野智のマンションから出てきた長身がひと際目立つA子さんの姿を見る3月16日の夕方、東京・港区の繁華街でタクシーを降りた男性は帽子を目深に被り、手で顔を隠しながら小走りで道路を渡った。雑居ビルの階段を軽快に駆け上が