◆ファーム・リーグ巨人―阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の石井琢朗２軍監督（５５）が退場処分を受けた。１―１の同点で迎えた４回２死、岡田悠希外野手（２６）が右翼ポール際への大飛球を放ち、一度は本塁打と判定された。しかしこの判定に阪神の平田勝男監督（６６）が抗議し、審判団の協議の結果、ファウルと判定が覆った。すると今度は石井２軍監督、金城龍彦２軍オフェンスコーチ（４９）、大田泰