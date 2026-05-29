きょう夕方、名古屋市でマイクロバスが歩行者2人をはね、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。記者「こちらの現場ではスイミングスクールのマイクロバスが建物に突っ込んでいて、標識がなぎ倒されています」警察などによりますと、きょう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で男女2人がマイクロバスにはねられました。この事故で30代くらいの女性が死亡、男性が意識不明の重体です。事故を起こしたとみられるマイクロバスは交差