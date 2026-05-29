ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 愛知でバス事故 1人死亡1人重体 高齢ドライバーの事故 国内の事件・事故 死亡事故 交通事故 高齢者 名古屋市 愛知県 時事ニュース TBS NEWS DIG 愛知でバス事故 1人死亡1人重体 2026年5月29日 21時0分 リンクをコピーする きょう夕方、名古屋市でマイクロバスが歩行者2人をはね、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。記者「こちらの現場ではスイミングスクールのマイクロバスが建物に突っ込んでいて、標識がなぎ倒されています」警察などによりますと、きょう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で男女2人がマイクロバスにはねられました。この事故で30代くらいの女性が死亡、男性が意識不明の重体です。事故を起こしたとみられるマイクロバスは交差 記事を読む 関連の最新ニュース 高齢ドライバーの事故 記事時間 12/11 18:00 福岡のスーパーに86歳が運転する車が突っ込む 店内を20mほど進む 記事時間 10/19 19:05 山口の国道で車同士が正面衝突し3人死傷 死亡した高齢夫婦の車が逆走か 記事時間 10/17 22:06 名古屋で車が歩行者に突っ込み3人死傷 71歳男「夜通し運転していた」