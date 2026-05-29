人とのつながりは大切ですが、知らないうちに心に負担をかけている関係もあります。何気ない選択には、あなたの本音や人間関係のクセが表れるもの。この心理テストでは、「今すぐ手放すべき人間関係」を探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：どのおにぎりが食べたいですか？A：梅B：鮭C：昆布D：明太子あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。【この心理テストでわかること】「あなたが今すぐ手放すべ