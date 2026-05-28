【芸能界クロスロード】フジテレビが目先の視聴率にこだわらず中身のあるドラマ作りを続けば、視聴者も俳優も戻ってくる旧ジャニーズ事務所には忖度していたテレビ局も、弱い者には上から目線で振る舞う。昔と変わらぬ体質が透けて見えたのがタレントで歌手のあの（年齢非公開）の騒動だった。5月18日放送の冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で「嫌いな芸能人は」と振られたあのは「鈴木紗理奈」と実名で発言。後日、