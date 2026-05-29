外国人留学生数の推移日本学生支援機構は29日、日本で学ぶ外国人留学生が2025年5月時点で40万8069人となり、過去最多を更新したと発表した。政府は33年までに40万人とする目標を掲げており、前倒しで達成した。一方、海外で学ぶ日本人留学生は約9万人で、ピーク時の8割ほどにとどまった。19年に31万人だった外国人留学生は、新型コロナウイルスの影響で22年に23万人まで減ったが、3年間で急増した。出身国・地域別では、最多