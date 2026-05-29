今回は、失礼な夫の不倫相手を黙らせたエピソードを紹介します。「何この女…」「私の夫は職場の同僚ですが、後輩の女性と不倫しています。そしてある日のこと、その不倫相手に職場でばったり会ったんです。不倫相手は私を見るなり、『お肌シワシワで、おばあちゃんみたいですね（笑）』と失礼なことを言ってきました。さらに、私が会社に泊まりこみで仕事する話をしたら『スキンケアもできないですし、さらにお肌シワシワになっち