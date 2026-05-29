お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。資金があればやりたい職業を明かした。1993年に、相方・児嶋一哉とのコンビ「アンジャッシュ」を結成し“すれ違いコント”でブレークしたが、20年6月、渡部は複数女性との不倫が報じられて以降、無期限で活動を自粛。自粛期間中には、東京・豊洲市場で働いていたことが話題になった。その後、コンビとして復帰