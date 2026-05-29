両親の借金をきっかけにAV出演アダルトビデオ出身の女優のなかには、引退後、インフルエンサーとして活動し、若い女性から高い支持を集めている人も少なくない。だが、世間にはまだまだ「元AV女優」に対して批判的な目を向ける人も多いようだ。「私自身、ここまで偏見の目で見られるとは思っていませんでした」そう苦笑いするのは、茨城県在住のトラックドライバー・稲田俊司さん（仮名・44歳）。彼には5年前に結婚した葵さん（仮