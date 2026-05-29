お笑いコンビ「見取り図」のリリーさん（41）が、2026年5月27日深夜（28日未明）放送のラジオ番組「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ）で、結婚を発表した。変化は感じず「1年間ぐらい一緒に住んでるし」トークの最中、リリーさんは突然「あと、結婚しました」とぶっこんだ。急な発表に、相方の盛山晋太郎さん（40）は「ちょっと待ってくれよ」と驚き、無関係なトークを続けようとするリリーさんに「結婚の話聞かせろ！」と