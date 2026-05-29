アルゼンチンサッカー協会（AFA）は28日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ2026南米予選を12勝2分4敗の首位で突破し、14大会連続19回目の本大会出場を決めた。本大会ではアルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同じグループJに入り、史上3カ国目となる連覇を目指す。リオネル・スカローニ監督は、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ