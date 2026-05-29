一応、好きで付き合っている彼氏でも、こちらの気持ちを知ろうともせずに無神経な行動を取られたら、イラッとしてしまうもの。そんなとき、世の女性たちはどう対処しているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「彼氏に思わずイラッときた瞬間」をご紹介します。【１】自分の好きなものをバカにされたとき「私が楽しみにしているドラマを『どこがおもしろいのかわからない』と鼻で