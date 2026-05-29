三菱自動車工業は、新型クロスカントリーSUVの車名を『パジェロ』に決定し、2026年秋に世界初公開することを発表した。『パジェロ』の日本仕様は19年に（海外向け仕様は21年）生産終了しており、国内では7年ぶりの復活となる。【写真】ヘッドライト？7年ぶりに復活を果たす三菱『パジェロ』ティザー画像『パジェロ』はクロスカントリー4WD車の走破性に乗用車の快適性を融合させた新コンセプトのRV（現在のSUV）として、1982年