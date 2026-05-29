フェラーリ初の完全電気自動車「ルーチェ」＝5月25日/Ferrari/Reuters（CNN）「法外すぎる値段」「今のオーナーに対する侮辱」「まるで日産リーフみたい」――。イタリアのフェラーリが披露した初の電気自動車（EV）「ルーチェ」に対し、そんな酷評が噴出している。丸みを帯びたルーチェの外観は、フェラーリ伝統のシャープなデザインとはかけ離れていた。ルーチェの価格は64万ドル（約1億円）。英自動車誌のオート・エクスプレス