宮城県石巻市で昨年6月、1人暮らしの高齢男性が誤って液体の殺虫剤を飲み、死亡していたことが29日、市関係者への取材で分かった。ペットボトルに小分けされた殺虫剤が自宅に残されていた。市が町内会を通じ配布していた。