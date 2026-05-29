サンリオは29日、斎藤陽史常務が2022年から26年にかけて北米子会社から複数回にわたり不正な報酬計約2億5230万円を受け取っていたとする特別調査委員会の報告書を公表した。斎藤氏が29日付で辞任し、辻朋邦社長ら幹部3人の報酬返納も明らかにした。延期していた26年3月期の決算発表は6月下旬に実施する予定だ。報告書によると、斎藤氏は指名・報酬諮問委員会が決めた報酬のほかに、自らが最高経営責任者（CEO）を務めていた北