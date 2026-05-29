「4月末に行われたマーリンズ戦で、選手のパートナーが登場曲を選ぶイベント、“Women’s Night”が開催されました。当日、投手に専念して先発登板した大谷選手は、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険黄金の風』のサウンドトラックに収録されている『Canzoni Preferite』でマウンドに。打席に立つことはありませんでしたが、打者用としては、『ウルトラセブンの歌99』が選ばれていました。実は選曲する際、真美子さんは候補の一つに、