タレントの梅宮アンナ（53）が28日、Instagramで結婚1周年を記念したハワイ旅行の様子を投稿。夫婦ショットや水着姿を披露し、注目を集めている。【映像】梅宮アンナのハワイでの水着姿や夫婦ショット2024年8月、ステージ3Aの乳がんと診断され、11月には右胸全摘の手術を受けていた梅宮。闘病を続ける中、翌年5月にアートディレクターの世継恭規さんと結婚を発表していた。ハワイでの水着姿や夫婦ショット披露2026年5月28日