メ～テレ（名古屋テレビ） 28日、岐阜県笠松町で車の走行中に、助手席の窓から顔を出していた女性が死亡しました。高架の壁に衝突したとみられます。 28日午前8時半ごろ、笠松町奈良町の路上で女性が倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。 死亡したのは21歳の女性で、助手席の窓から顔などを出し、名鉄笠松駅近くの鉄道高架下を通る際、高架の壁に衝突したとみられます。 後部