3月27日より臨時休業だった、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」が、9月ごろに営業再開されることが発表された。同店舗は、3月26日に刺殺事件が起きたことを受け臨時休業していた。【写真】営業再開となる東京・池袋のポケモンセンター公式サイトでは「ポケモンセンターメガトウキョーは、当面の間臨時休業とさせていただきます。営業再開は、2026年9月頃を予定しておりま