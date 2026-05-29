長女（18）に暴力を振るった疑いで現行犯逮捕され、監督を辞任した巨人・阿部慎之助前監督（47）。事態を重く見た球団は辞任の申し入れを受理したが、オンライン署名サイト「Change.org」では辞任撤回を求めて13万筆以上の署名が集まる動きも見られている。「阿部前監督は次女とケンカしていた長女を注意したところ、言い返されたことで“カッとなった”と供述していました。事件当時は飲酒していたとみられ、呼気検査でアルコール