秋篠宮さまと紀子さまは、5月20日、東京都渋谷区の明治神宮会館で開催された「神社本庁設立80周年記念式典」に臨席された。式典には、加盟する全国の神社の神職ら約1600人が参加していた。秋篠宮さまは式典のご挨拶として、「神社は人々に安らぎを与える場になっています。今後も、地域に活力をもたらし、社会の平安に寄与することを祈念します」などと述べられていた。「また秋篠宮さまは、『私も出先で、神社が近くにあると、自