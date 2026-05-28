神奈川県横須賀市の市立公園「横須賀しょうぶ園」は28日、公式SNSを更新。園内でのコスプレ撮影に関するマナー違反について注意喚起を行った。同園は、全国有数の規模を誇る花しょうぶの名所として知られ、5月下旬から6月下旬にかけて、約3.8ヘクタールの敷地に412品種、14万株のハナショウブが咲き誇る。同園では定期的にまつりが行われ、今月5日まで「ふじまつり」が行われていた。同園はこの日「ふじまつり期間中にコスプ