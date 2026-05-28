〈「アイドルやめて太った」50キロ美女→85キロのぽっちゃりさんに大変身⋯33歳・女性インフルエンサーが『体重と幸せは関係ない』と気づけた理由〉から続く昨秋に初めてバズったのを皮切りに、SNSで注目を集める藤田シオン（33）さん。現在は身長158センチ、体重76キロというぽっちゃり体型を武器にインフルエンサーとして活動しているが、かつては一般企業で働き、さらに元アイドルでもあるという。【変わりすぎ！！】50