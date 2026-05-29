さび付いたのこぎり。鉄パイプに、特殊警棒。さらに、スコップまで。押収された凶器です。けんかを始めようと集まったのは少年など30人。発端は板橋区に住む17歳の高校生と、江戸川区に住む16歳の少年の間に起きたSNS上でのトラブルでした。2025年7月、2人はそれぞれ友人たちを引き連れて集団でけんかをすることに。すると、それぞれが他の仲間を呼び始め、公園近くの路上に合わせて30人が集合。その時、鉄パイプや特殊警棒などを