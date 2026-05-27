ゲームをしたいとせがまれ、孫にスマートフォンを貸した祖父。ところがクレジットカードの利用明細には目を疑うような高額請求が……。便利さと課金が隣り合わせになった時代に起きた、まさかの事態とは？「目に入れても痛くない」存在だった、自慢の初孫地方で妻と年金生活を送る義郎さん（72歳）。現役時代は堅実に働き、現在は夫婦で月24万円ほどの年金を受け取りながら、慎ましい暮らしを続けています。そんな義郎さんには、「