画像は開発中のもの。日本発売モデルにはFeliCaが搭載されている シャオミ・ジャパンは、最新Androidスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」を6月4日に発売する。 本稿では、Xiaomi 17T Proのクイックフォトレビューをお届けする。 外観 Xiaomi 17T Proは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載したハイエンドモデル。大きさは約77.5×162.2×8.25mm、重さは約219g。 ディスプレ