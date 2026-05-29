東京・小金井市地域安全課の公式Xが更新されました。【映像】小金井警察署からのお知らせ「小金井警察署からのお知らせです。ポストや玄関の鍵穴などに、知らない間にテープなどが貼られているなどのマーキングに関する不審情報が寄せられています。犯罪の下見の際に犯人が目印をつけている可能性があります。犯罪被害に遭わないために・外出時や帰宅時は周囲に不審な人物がいないか注意する・ポストなどに目印などが貼られてい