ママインフルエンサーとして活躍している高島りかの言動が、波紋を広げている。「高島さんは8歳と6歳の2児の母として、広島県でのおしゃれな生活などを発信してきました。先日、Instagramで、インフルエンサー仲間とグランピング施設を訪れた際のショート動画を公開しました。音楽に合わせてベッドの上で飛び跳ねる様子などが収められていましたが、これが批判を浴びてしまったんです。高島さんは《撮影に10テイクした》とも語