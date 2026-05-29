lotsful Companyは5月28日 、「キャリア実態調査2026」の結果を発表した。調査は4月1日〜2日、20〜40代の会社員621名を対象にいインターネットで行われた。キャリアに対する不安や焦りについて調査によると、キャリアに対して不安や焦りを「非常に感じている」(30.4%)または「やや感じている」(44.4%)という人は全体の74.8%。特に若年層で顕著で、20代前半男性で75%、20代後半女性では88.8%という高い割合に。このようなキャリアへ