大野智が「元恋人」の店に足繁く通う？店で涙を見せることもあったか文春オンライン

大野智が「元恋人」の店に足繁く通う？店で涙を見せることもあったか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大野智と「元恋人」の女性の再会について週刊文春が伝えた
  • 女性の知人によると、2人は2月の再会後すぐに意気投合したとのこと
  • 大野は女性が女将を務める店に通い、店で涙を見せることもあったという
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