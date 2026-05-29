X JAPANYOSHIKIが29日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで「今、秋田県居酒屋にいます。誰にも気づかれていません」と報告し、大衆的な飲食店に溶け込んで食事をする自身の姿をアップした。この投稿にXでは「なんで秋田に？」「気付いているけどみんなそっとしておいてくれている気がします」「オーラでてるよ」などと反応が相次ぎ、「ここですね」と店を特定するユーザーもいた。タレントで秋田県出身の生駒里奈（3