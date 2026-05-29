news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「罰当たり…社前に“粗大ゴミ”約580キロの不法投棄」についてお伝えします。◇お稲荷さんをまつる社の前に置かれていたのは、大量のゴミです。数え切れないほどの段ボールだけでなく、なかにはイスや時計、粗大ゴミまであります。不法投棄があったのは、山梨県富士吉田市の稲荷社です。その量は、およそ580キロにのぼります。今年3月下旬、管理する地元住民が清掃に訪れた際、