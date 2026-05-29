【HG 1/144 ガンダムシュピーゲル】 5月29日12時より予約開始 9月 発送予定 価格：3,740円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ガンダムシュピーゲル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月29日12時より予約受付を開始する。発送は9月に予定し、価格は3,740円。 本商品は「機動武闘伝Gガンダム」よりモビルファイター「ガンダムシ