「私を含め、6人が同じ人物から購入していました」【写真】遊ばれ放題！羽月のTikTok “放送事故”映像5月28日、“ゾンビたばこ事件”について『TikTok』のライブ配信で謝罪とともに衝撃的な暴露を繰り広げた、元広島東洋カープの羽月隆太郎。しかし、彼が選んだ“謝罪の場”は、適切なものだったとは到底思えず――。「吸っているカープ選手もいた」法廷でも暴露羽月は、“ゾンビたばこ”とも呼ばれる指定薬物「エトミデート