元サッカー日本代表・柿谷曜一朗が、22日放送のテレビ朝日系『しくじり先生俺みたいになるな!!』（毎月第4金曜深0：45〜1：15※一部地域を除く）に出演。天才すぎるがゆえに調子に乗ってしまった数々のしくじりエピソードを激白し、サッカー人生を通して学んだ教訓を語った。【写真】過去の壮絶しくじりを告白した柿谷曜一朗柿谷は冒頭、「僕、本当にとにかくしくじりまくってます。なので、絶対にこの番組に呼んでほし