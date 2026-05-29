《嵐の活動終了発表に伴い、嵐ファンクラブは2026年5月末日をもって終了いたします。皆さまには突然のご案内となりましたことお詫び申し上げます》【写真】「嵐ラストライブ」堂々と明言、Amazonの衝撃“便乗広告”2025年6月、ファンクラブ会員のもとに届いた突然の閉鎖通知。あれから1年が経ち、5月31日に控えるラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を目前にした今、ファンの手元には“あるもの”が届き始め