ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 嵐ファンクラブ会員に届いた年会費の「返金」証書 悲痛な声も 嵐が活動終了へ 嵐 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 嵐ファンクラブ会員に届いた年会費の「返金」証書 悲痛な声も 2026年5月29日 21時0分 リンクをコピーする 《嵐の活動終了発表に伴い、嵐ファンクラブは2026年5月末日をもって終了いたします。皆さまには突然のご案内となりましたことお詫び申し上げます》【写真】「嵐ラストライブ」堂々と明言、Amazonの衝撃“便乗広告”2025年6月、ファンクラブ会員のもとに届いた突然の閉鎖通知。あれから1年が経ち、5月31日に控えるラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を目前にした今、ファンの手元には“あるもの”が届き始め 記事を読む 関連の最新ニュース 嵐が活動終了へ 記事時間 05/28 11:50 嵐ラストツアー最終公演を「デカいテレビで観る方法」シャープ公式Xが解説 記事時間 05/28 11:04 嵐ツアーファイナル目前の相葉雅紀 実家に「変化が…」消えていたものとは 記事時間 05/20 11:03 メディア露出しない嵐、過剰な「終わり」アピールが必要ないワケ