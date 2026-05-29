この記事をまとめると ■三菱自動車が2026年秋公開予定の新型SUVを「パジェロ」として販売すると正式発表した ■新型パジェロはトライトン譲りのラダーフレームを採用した本格クロカンとなる ■抜群の悪路走破性と快適な乗り心地を両立した三菱の新フラッグシップに期待が高まる ついに三菱が正式に「パジェロ」の復活を認めた いよいよパジェロが復活する。かねてからウワサが絶えなかった三菱パジェロが、2026年5月29日の三菱