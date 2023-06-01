米Qualcomm Technologiesは5月28日（現地時間）、エントリークラスのノートPC向け新プロセッサ「Snapdragon C Platform」を発表した。学生、家庭、小規模事業者などを主な対象とし、300ドル台からのWindowsノートPCに、日常用途に十分な応答性能、静音性、長時間駆動、AI機能を提供することを狙う。Snapdragon Cは、Webブラウジング、動画視聴、文書作成、ビデオ会議といった一般的な用途に向けたプラットフォームである。Qualcomm